Wetterbehörde erklärt diesjährige Monsunzeit für beendet

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wetterbehörde hat heute die diesjährige Monsunzeit für beendet erklärt.Die Behörde teilte mit, dass die Regenzeit auf der Insel Jeju am Dienstag und in den zentralen und südlichen Gebieten am heutigen Mittwoch zu Ende gegangen sei.Die Monsunzeit hatte dieses Jahr am 25. Juni in erster Linie auf Jeju und in den südlichen Gebieten eingesetzt.Daten des Innenministeriums zufolge wurden im Zeitraum vom 9. Juli bis 6 Uhr heute 47 Todesopfer der diesjährigen Monsunregenfälle gemeldet. Es gibt drei Vermisste und 35 Verletzte.Zudem konnten 1.637 Menschen aus 1.036 Haushalten, die evakuiert werden mussten, noch nicht nach Hause zurückkehren.