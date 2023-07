Diesjährige Monsunzeit geht zu Ende

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wetterbehörde hat heute die diesjährige Monsunzeit für beendet erklärt.Dazu kam es einen Monat nach dem Beginn der Regenzeit am 25. Juni.Die Monsunzeit ging auf Jeju am 25. Juli zu Ende und in den südlichen und zentralen Gebieten am 26. Juli.Die kumulative Niederschlagsmenge während der diesjährigen Monsunzeit hierzulande betrug 641,4 Millimeter, was mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt in den letzten 30 Jahren ist.Damit wurde die höchste kumulative Niederschlagsmenge während der Monsunzeit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973 verzeichnet. Zudem wurde die zweitgrößte Anzahl an Regentagen verbucht.Bei den kumulativen Niederschlagsmengen nach Regionen wurde in den meisten Regionen außer der Hauptstadtregion und den Provinzen Gangwon und Jeju die bisher größte Menge erfasst.Die Regenfälle richteten vielerorts Schäden an. Rund 20.000 Einwohner mussten evakuiert werden, mehr als 1.600 von ihnen konnten noch nicht nach Hause zurückkehren.47 Menschen kamen ums Leben, drei werden noch vermisst.Das Innenministerium beschloss, neun Städten und Provinzen, die von den Regenfällen besonders hart betroffen waren, zusätzlich 13 Milliarden Won (zehn Millionen Dollar) zur Verfügung zu stellen, um sie beim Wiederaufbau zu unterstützen.Nach dem Ende der Monsunzeit wird Südkorea ab heute von Hitze und Schauerregen betroffen sein.Für die meisten Regionen wurden Hitzewarnungen herausgegeben. Die gefühlte Temperatur soll bis auf etwa 33 Grad steigen.Die Wetterbehörde erwartet, dass die landesweite Hitze und tropische Nächte bis Anfang nächster Woche anhalten würden.Anfällige Gruppen, darunter Ältere, Schwache und diejenigen, die im Freien arbeiten, werden zur Vorsicht vor hitzebedingten Erkrankungen aufgerufen.