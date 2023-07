Photo : KBS News

Der Konsumklimaindex in Südkorea hat den zweiten Monat in Folge den Wert von 100 übertroffen, was auf eine optimistische Verbraucherstimmung in Bezug auf die Konjunktur hindeutet.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch stieg der Konsumklimaindex im Juli gegenüber dem Vormonat um 2,5 Punkte auf 103,2.Die Notenbank führte den Anstieg auf die langsame Konsumerholung und die Erwartung einer Verlangsamung des Exportrückgangs inmitten der anhaltenden Abschwächung der Inflation zurück.