Ex-Vizeaußenminister Lee Do-hoon wird neuer Botschafter in Russland

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat heute den ehemaligen Zweiten Vizeaußenminister, Lee Do-hoon, zum neuen Botschafter in Russland ernannt.Lee wurde mit der Amtseinführung der Regierung Yoon Suk Yeol im Mai letzten Jahres zum Zweiten Vizeaußenminister ernannt und war 14 Monate lang auf diesem Posten.Als Berufsdiplomat war er unter anderem mit Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen und der nordkoreanischen Nuklearproblematik betraut. In der Regierung Moon Jae-in war er als Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Chefnuklearunterhändler, in Dialogprozesse zwischen Nordkorea und den USA sowie zwischen beiden Koreas fest eingebunden.Nach dem Ausscheiden aus dem Außenministerium im Jahr 2020 schloss sich Lee im August 2021 der politischen Beratergruppe für das Lager von Yoon Suk Yeol an.