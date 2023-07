Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt.Nach drei Tagen im Plus ging es heute um 1,67 Prozent auf 2.592, 36 Zähler nach unten.Die Anleger würden die Zinsentscheidung in den USA abwarten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Investoren wollten den geldpolitischen Kurs der Fed und ihren Wirtschaftsausblick überprüfen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.