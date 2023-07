Zeremonie zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg in Busan geplant

Photo : YONHAP News

Zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg ist am Donnerstagabend eine Zeremonie in Busan geplant.Nach Angaben des Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten beginne die Zeremonie um 19.40 Uhr im Busan Cinema Center. Sie stehe unter dem Motto. "Freiheit durch Hingabe, Zukunft durch Allianz".Rund 4.000 Menschen werden zu der Veranstaltung erwartet, darunter etwa 170 Delegierte aus 25 Ländern, UN-Kriegsveteranen und ihre Nachkommen sowie südkoreanische Veteranen und Vertreter der Regierung und der Streitkräfte.62 UN-Veteranen werden am Schauplatz der Zeremonie sein, begleitet werden sie von Ehrengardisten des Verteidigungsministeriums und des UN-Kommandos.Nach Angaben des Veteranenministeriums sei Busan als Ort der Feierlichkeiten ausgewählt worden, weil die ersten UN-Truppen, die Südkorea im Koreakrieg zu Hilfe geeilt waren, in Busan gelandet seien.