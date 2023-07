Präsident Yoon leitet Zeremonie für Rückführung sterblicher Überreste von sieben Gefallenen des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch eine Zeremonie für die Rückführung sterblicher Überreste von sieben Soldaten geleitet, die im Koreakrieg (1950-53) gefallen waren.Die Gebeine waren auf dem Luftwaffenstützpunkt Seoul Air Base eingetroffen. Sie wurden von der US-Dienststelle für die Suche nach Kriegsgefangenen und vermissten Soldaten (Defense POW/MIA Accounting Agency) von Hawaii aus nach Südkorea geschickt.Für die Überführung wurde das Mehrzweck-Transportflugzeug KC-330 der südkoreanischen Luftwaffe eingesetzt. Eskortiert wurde dieses nach dem Erreichen der koreanischen Luftraumüberwachungszone von einer Formation von F-35A Kampfflugzeugen.Der Präsident und hochrangige Militärs hatten sich zur Begrüßung der Gebeine der Gefallenen am Flughafen aufgestellt. Zudem wurde ein roter Teppich ausgerollt und alle Anwesenden salutierten.Auch drei Hinterbliebene des Gefreiten Choi Im-rak waren zum Flughafen gekommen. Unter den Gebeinen von sieben Soldaten waren seine als einzige identifiziert worden.Choi war als Mitglied der Korean Augmentation to the U.S. Army, einer Einheit der US-Armee, in der Südkoreaner als Verstärkung dienen, in der Schlacht um das Chosin Reservoir oder Jangjin Reservoir gefallen. Er war am Tag seines Todes am 12. Dezember 1950 19 Jahre alt.