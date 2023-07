Hyundai, Kia und fünf weitere Autohersteller wollen Ladestationen-Netzwerk in Nordamerika schaffen

Hyundai, Kia und fünf weitere Autohersteller wollen ein Netzwerk für Ladestationen für Elektroautos in Nordamerika schaffen.Die beiden koreanischen Hersteller wollen hierfür mit BMW, General Motors, Honda, Mercedes-Benz und Stellantis zusammenarbeiten.Das kündigten die Hersteller am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung an. Ihre Allianz solle das Aufladen von Elektroautos bequemer, leichter zugänglich und zuverlässiger machen, hieß es.Ziel sei die Schaffung von mindestens 30.000 Schnellladestationen in Innenstädten und an Schnellstraßen.Geplant seien Anschlüsse sowohl für den internationalen Ladestandard Combined Charging System als auch den nordamerikanischen Ladestandard (NACS), auch bekannt als Tesla-Ladestandard.Die ersten Stationen sollen laut den Herstellen im kommenden Sommer in den USA in Betrieb genommen werden, in Kanada zu einem späteren Zeitpunkt.