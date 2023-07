Südkorea und USA wollen für Reaktion auf Krypto-Diebstähle durch Nordkorea mit Zivilsektor kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ein Arbeitsgruppentreffen zur Blockierung von Nordkoreas illegalen Cyberaktivitäten abgehalten und Wege zur Stärkung der Solidarität mit privaten Unternehmen erörtert.Laut dem südkoreanischen Außenministerium fand das vierte Treffen der südkoreanisch-US-amerikanischen Arbeitsgruppe zur Cyberbedrohung durch Nordkorea am Mittwoch in Seoul unter Leitung von Lee Joon-il, Generaldirektor für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, und Jung Pak, stellvertretende US-Sondergesandte für Nordkorea, statt.Beide Seiten hätten die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern bei der Reaktion auf die Cyberbedrohungen durch Nordkorea bewertet und erörtert, wie künftig dagegen vorgegangen werden könne, hieß es.Beide Seiten beurteilten, dass Nordkorea durch den Diebstahl von virtuellen Vermögenswerten und die Scheinbeschäftigung bei globalen IT-Unternehmen illegale Erträge in Höhe von jährlich mehreren Hundert Millionen Dollar erwirtschafte.Sie vereinbarten, den Informationsaustausch mit globalen Jobportalen und Online-Zahlungsplattformen zu erweitern, um Nordkoreas illegale Aktivitäten bei der Jobsuche zu verhindern. Sie wollen zudem durch eine stärkere Kooperation mit Dienstanbietern für virtuelle Vermögenswerte wirksam auf Nordkoreas Diebstahl von virtuellen Vermögenswerten und Geldwäsche reagieren.Beide Länder arbeiten in letzter Zeit eng zusammen, um Nordkoreas illegale Cyberaktivitäten zu unterbinden, die zu einer neuen Finanzierungsquelle für dessen Entwicklung von Atomwaffen und Raketen wurden.