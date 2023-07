Nordkoreas Machthaber trifft russischen Verteidigungsminister

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine russische Militärdelegation getroffen, die zur Teilnahme an Veranstaltungen zum 70. Tag des Sieges, dem Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg, nach Nordkorea reiste.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag meldete, habe Kim am Mittwoch die russische Delegation unter Leitung von Verteidigungsminister Sergei Schoigu empfangen.Worüber genau gesprochen wurde, ist nicht bekannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Einschätzungen zur Atmosphäre eines „neuen Kalten Kriegs“ zwischen Südkorea, den USA sowie Japan und Nordkorea, China sowie Russland, die sich anlässlich der russischen Aggression gegen die Ukraine zuspitzt, ausgetauscht wurden.Einige Beobachter halten es für möglich, dass nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland für dessen Krieg gegen die Ukraine erörtert wurden.Die russische Militärdelegation war am Dienstag in Pjöngjang eingetroffen.