US-Präsident Biden gibt Proklamation zum Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg ab

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat erklärt, dass das durch die Opfer der Koreakriegsveteranen geborene Bündnis zwischen Südkorea und den USA heute zum Frieden und Wohlstand der ganzen Welt beitrage.Das erklärte Biden in einer Proklamation, die er am Mittwoch (Ortszeit) anlässlich des Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg am 27. Juli abgab. Darin rief er dazu auf, die Koreakriegsveteranen zu ehren, die für die Verteidigung der Sicherheit und Stabilität gekämpft hätten, die man heute genieße.Dieses Jahr markiere das 70. Jubiläum des Bündnisses zwischen den Vereinigten Staaten und der Republik Korea, einer unzerbrechlichen Verbindung, die von amerikanischen und südkoreanischen Soldaten geschmiedet worden sei, die von 1950 bis 1953 Seite an Seite gekämpft hätten. Diese Patrioten hätten Gefahren und Entbehrungen getrotzt und sich Krieg und Tod gestellt, um die Demokratie zu verteidigen, sagte er.US-Präsidenten haben jährlich zum Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg eine Proklamation veröffentlicht.Die diesjährige Erklärung enthält wie die im letzten Jahr veröffentlichte keine gesonderte Botschaft an die Adresse Nordkoreas.