Regierung will Luft- und Raumfahrtbehörde als Kontrollturm für Luft- und Raumfahrt gründen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die geplante Luft- und Raumfahrtbehörde als eine Organisation gründen, die ausschließlich für die Luft- und Raumfahrt Südkoreas zuständig ist.Das gab das Ministerium für Wissenschaft und IKT bekannt, als es am Donnerstag die grundlegende Ausrichtung für die Gründung und den Betrieb der Luft- und Raumfahrtbehörde präsentierte.Der Vorsitz des Nationalen Weltraumkomitees, den derzeit der Ministerpräsident innehat, werde künftig vom Staatspräsidenten geführt. Die Luft- und Raumfahrtbehörde werde die Funktion eines Sekretariats übernehmen und die Rolle eines Kontrollturms für die Luft- und Raumfahrt spielen, hieß es.Nach weiteren Angaben wird die Behörde aus den Bereichen Trägerraketen, Weltraumwissenschaft und -erkundung, Satelliten, Hightech-Luftfahrt, Luft- und Raumfahrtpolitik, Luft- und Raumfahrtgeschäft und internationale Kooperation in der Luft- und Raumfahrt bestehen.Die Behörde werde sich nicht nur mit der Luft- und Raumfahrtpolitik und der Forschung und Entwicklung beschäftigen, sondern auch mit der Industrieförderung und der internationalen Kooperation. Sie werde zudem eine Roadmap für die nationale Weltraumwirtschaft konkreter ausgestalten, hieß es weiter.