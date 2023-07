Finanzminister betont nach Zinsanhebung in USA stabile Lage auf koreanischem Finanzmarkt

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat angesichts der Besorgnis über größere Unsicherheiten infolge der vergrößerten Zinslücke zu den USA betont, dass der südkoreanische Finanzmarkt derzeit allgemein stabil sei.Die entsprechende Äußerung machte Choo am Donnerstag zum Auftakt einer Dringlichkeitssitzung zu Makrowirtschaft und Finanzwesen in Seoul.Bei ausländischen Investitionen setzten sich weiterhin Nettozuflüsse fort, und die Wechselkurse zeigten sich stabil. Auch der Devisenmarkt befinde sich in einem guten Zustand, so die Einschätzung des Ministers.Er fügte hinzu, dass die Regierung angesichts der vorhandenen wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten im In- und Ausland eng mit der Bank of Korea, der Zentralbank, kooperieren werde, um die Überwachung wichtiger Risikofaktoren zu verschärfen. Sie werde bei Bedarf gemäß den von der Situation abhängigen Reaktionsplänen schnell Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergreifen.Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, was den höchsten Stand seit 2001 darstellt. Demnach vergrößerte sich die Zinslücke zwischen Südkorea und den USA auf bis zu zwei Prozentpunkte. Der Leitzins in Südkorea beträgt derzeit 3,50 Prozent.