Zeitung: Koreanische Firma Hanwha erhält Auftrag für Schützenpanzerlieferung an Australien

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Unternehmen Hanwha hat einen Milliarden Dollar schweren Auftrag zur Lieferung von Schützenpanzern an die australische Regierung erhalten und sich damit gegen das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall durchgesetzt.Das berichtete die australische Tageszeitung „The Australian“ am Mittwoch.Laut dem Bericht rief der australische Minister für Verteidigungsindustrie, Patrick Conroy, am Mittwoch Hanwha Defense an und teilte die Absicht mit, einen Vertrag über den Bau von 129 Einheiten des Schützenpanzers (Infantry Fighting Vehicle) Redback abzuschließen.Die Zeitung schrieb, dass der Vertrag ein Volumen von 2,4 Milliarden Australischen Dollar (rund 2,07 Billionen Won) erreiche. Rheinmetall habe zwar einen niedrigen Preis angeboten. Jedoch verfüge Hanwhas Schützenpanzer Redback über eine bessere Leistung als Rheinmetalls Lynx, hieß es.Australien hatte im September 2019 das Programm LAND 400 Phase 3 präsentiert und einen Plan zur Beschaffung von Schützenpanzern aufgestellt. Der Redback von Hanwha und der Lynx von Rheinmetall kamen in die engere Wahl.Hanwhas Redback ist ein neuester Schützenpanzer, der mit einem Active Protection System ausgestattet ist, mit dem feindliche Angriffe mit Panzerabwehrraketen zuerst erkannt und abgewehrt werden können.