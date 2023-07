Schülerzahl in Seoul sinkt 2023 um 23.000 auf 857.000

Photo : YONHAP News

Die Schülerzahl in Seoul ist infolge der geringen Geburtenzahl dieses Jahr um 23.000 im Vorjahresvergleich gesunken.Nach Angaben des Bildungsamtes der Hauptstadt gibt es im laufenden Jahr 857.223 Schülerinnen und Schüler. Das seien 23.121 weniger als im vergangenen Jahr.Verglichen mit 2019 sackte die Zahl um zehn Prozent ab.Die Zahl der Schulen in Seoul schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 14 auf 2.141.Infolge der geringen Geburtenzahl schrumpfte auch die Zahl der Schüler je Klasse in Seoul und nähert sich dem Durchschnitt (Stand 2019: 23,3 Personen) in den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an.Ein Mitarbeiter des Seouler Bildungsamtes sagte, dass sich angesichts der anhaltend niedrigen Geburtenrate der Rückgang der Schülerzahlen weiter beschleunigen werde.