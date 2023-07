Samsung Electronics meldet starken Gewinneinbruch im zweiten Quartal

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im Halbleitergeschäft das zweite Quartal in Folge ein Defizit von über vier Billionen Won verbucht.Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass sich der Umsatz im Zeitraum von April bis Juni auf 60,01 Billionen Won (47 Milliarden Dollar) belaufen habe. Der Betriebsgewinn habe 670 Milliarden Won (527 Millionen Dollar) betragen.Der Umsatz verringerte sich um 22,28 Prozent verglichen mit dem Vorjahr, der Betriebsgewinn brach um 95,26 Prozent ein.Verglichen mit dem Auftaktquartal, in dem der Elektronikriese das schlechteste Geschäftsergebnis seit der globalen Finanzkrise gemeldet hatte, schrumpfte der Umsatz um 3,7 Billionen Won (2,9 Milliarden Dollar). Dagegen legte der Betriebsgewinn um 30 Milliarden Won (23,6 Millionen Dollar) zu.Das Halbleitergeschäft blieb schwach. Der Umsatz in der Sparte lag bei 14,73 Billionen Won (11,6 Milliarden Dollar). Es wurde ein Betriebsverlust von 4,36 Billionen Won (3,43 Milliarden Dollar) verbucht.Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um eine Billion Won (786 Millionen Dollar), während der Betriebsverlust um 220 Milliarden Won (173 Millionen Dollar) zurückging.