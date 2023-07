Kultur Ausstellung über deutsche Wiedervereinigung und Frieden in Korea in Berlin und Potsdam eröffnet

18 koreanische und internationale Künstlerinnen und Künstler haben in Berlin und Potsdam die Ausstellung „UTOPIA?!PEACE“ eröffnet, bei der die deutsche Wiedervereinigung und der Frieden auf der koreanischen Halbinsel thematisiert werden.



In der Bernauer Straße in Berlin, wo ein 1,4 Kilometer langer Restabschnitt der Berliner Bauer erhalten bleibt, wurde das Werk des südkoreanischen Künstlers Cha Jooman „Cross Over with Faith Alone“ auf einem 42 Meter langen Abschnitt eingerichtet, eine Nachbildung des innerkoreanischen Grenzzauns.



Damit soll die historische Ähnlichkeit zwischen dem geteilten Korea und dem wiedervereinigten Deutschland hervorgehoben werden.



Cha erklärte der Nachrichtenagentur Yonhap, er wolle zeigen, dass Süd- und Nordkorea mit Vertrauen zueinander weiter in Kontakt sein, sich treffen und versuchen sollten, Frieden und die Wiedervereinigung zu erzielen, obwohl es physische Barrieren auf der koreanischen Halbinsel gebe.



Bei der Ausstellung „UTOPIA?!PEACE“ im Kunstraum Potsdam werden Werke von 18 Künstlerinnen und Künstlern aus Südkorea, Deutschland und den USA zur Schau gestellt, bei denen sie ihre Standpunkte und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Teilung der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck bringen.