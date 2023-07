Sterbliche Überreste von sieben südkoreanischen Koreakriegsgefallenen kehren heim

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste von im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten sind nach über 70 Jahren über ein fernes Land ins Heimatland zurückgekehrt.Die in die Nationalflagge Taegeukgi gehüllten Überreste werden von einem Spezialtransportflugzeug der Luftwaffe auf koreanischen Boden gebracht.Präsident Yoon Suk Yeol, der mit seinem Stab wartete, begrüßt sie mit einem militärischen Gruß.Yoon bezeichnete die Gefallenen als Nationalhelden und sagte, es sei ein praktischer Imperativ der Verfassung, sich an sie zu erinnern und sie zu ehren.Zu den nun zurückgekehrten Überresten von sieben Soldaten zählt der Gefreite Choi Im-rak, der während der Schlacht um den Changjin-Stausee im Jahr 1950 gefallen war.Chois jüngster Bruder, der jetzt fast 80 Jahre alt ist, ahnte nicht, dass er so lange von seinem älteren Bruder getrennt sein und diesen auf diese Weise wiedersehen würde.Choi Yong sagte, ihm werde schwer ums Herz. Viele Jahre seien vergangen, er sei jedoch dankbar, dass sein Bruder endlich zurückgekehrt sei.Die Gebeine, die die US-Armee während des Kriegs geborgen oder später gemeinsam mit Nordkorea geborgen hatte, werden auf Hawaii vorübergehend aufbewahrt, wenn sie als südkoreanische Gefallene bestätigt werden. Dann werden sie an Südkorea zurückgegeben.Es stellt die siebte Rückführung der Gebeine von südkoreanischen Kriegsgefallenen dar. Die südkoreanische Regierung ging bereits beim Erhalt der Überreste mit größtem Respekt vor.K-35-Kampfjets boten dem Spezialtransportflugzeug Geleitschutz. Das Flugzeug machte einen Umweg über Ulsan, die Heimat des Gefreiten Choi Im-rak.Die Regierung teilte mit, die Überreste auf dem Nationalfriedhof zu bestatten und Bemühungen unternehmen zu wollen, um weitere Gebeine zu identifizieren.