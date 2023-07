Bank of Korea rechnet mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich US-Geldpolitik

Photo : YONHAP News

Nach der Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte hat die südkoreanische Zentralbank ihre Erwartung geäußert, dass Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Geldpolitik anhalten würden.Die Bank of Korea überprüfte am Donnerstag auf einer Sitzung unter Leitung von Vizechef Lee Seung-heon, wie sich die Sitzungsergebnisse des Offenmarktausschusses der Fed auf die Situation auf den internationalen Finanzmärkten und die einheimischen Finanz- und Devisenmärkte auswirken werden.Lee sagte, die Fed habe unter anderem durch Äußerungen ihres Chefs Jerome Powell stets die Bedeutung der Preisstabilität betont und die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen offen gelassen. Damit habe sie angedeutet, dass am Straffungskurs für längere Zeit festgehalten werde.Es sei erneut bestätigt worden, dass die Zinsentscheidungen der Fed auf Daten beruhten. Daher werde erwartet, dass Unsicherheit hinsichtlich der Richtung der Geldpolitik fortbestehen würde, hieß es weiter.