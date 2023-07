Politik Nuklearbeamte Südkoreas und der USA sprechen über Maßnahmen gegen Nordkoreas Provokationen

Die stellvertretenden Nuklearbeauftragten Südkoreas und der USA haben hinsichtlich der Feierlichkeiten Nordkoreas zum „Tag des Sieges“ über künftige Gegenmaßnahmen diskutiert.



Laut dem südkoreanischen Außenministerium kamen Lee Joon-il, Generaldirektor für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, und Jung Pak, die stellvertretende Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, am Mittwoch in Seoul zusammen.



Sie vereinbarten, die Möglichkeit weiterer Provokationen Nordkoreas genau zu überwachen und auf der Grundlage der Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan entschlossen auf jede Provokation Nordkoreas zu reagieren.



Beide Seiten verurteilten, dass Nordkorea die wiederholten Dialogangebote der internationalen Gemeinschaft abgelehnt und Provokationen mit ballistischen Raketen fortgesetzt hat, die gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen und den Frieden in der Region und der Welt sowie die Stabilität bedrohen.



Sie erörterten Wege zur Stärkung der Kooperation, um Finanzierungsquellen für die Atomwaffen- und Raketenprogramme des nordkoreanischen Regimes, darunter illegale Cyberaktivitäten, die Entsendung von Arbeitern ins Ausland und Schiff-zu-Schiff-Transfers, zu blockieren. Auch zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Nordkorea wurden besprochen.