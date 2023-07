Kultur Religionsführer rufen Süd- und Nordkorea zu Dialog für Frieden auf

Führungskräfte von sieben Religionen in Südkorea haben die Behörden Süd- und Nordkoreas dazu aufgefordert, für einen Spannungsabbau und die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel noch aktiver auf Gespräche einzugehen.



Diesen Appell unterbreiteten sie in einer Botschaft, die am Donnerstag anlässlich des 70. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg veröffentlicht wurde.



In der durch den Koreanischen Rat Religiöser Führer verteilten Botschaft verwiesen die Religionsführer auf die Notwendigkeit von tatsächlichen Fortschritten in der Angelegenheit der Abrüstung zwischen Süd- und Nordkorea, einschließlich der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, damit militärische Konflikte und die Spannungen auf der Halbinsel dauerhaft beendet würden. Sie äußerten dann die Hoffnung, dass sich die Behörden beider Koreas für Gespräche engagieren würden, um die Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel zu beseitigen und den Frieden in Nordostasien verankern zu lassen.



Sie forderten außerdem, es für eine nationale Integration zu ermöglichen, dass der Austausch und die Kooperation auf verschiedenen Ebenen, darunter auf Religions- und ziviler Ebene, und humanitäre Hilfsprojekte wieder aufgenommen oder fortgesetzt werden. Sie beteten für Koexistenz, gemeinsamen Wohlstand, Versöhnung und Frieden für die koreanische Nation als Schicksalsgemeinschaft, hieß es weiter.