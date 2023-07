Politik Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland halten Treffen mit EU ab

Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland, die vier asiatisch-pazifischen Partner (AP4) der NATO, haben mit der Europäischen Union ein Treffen auf Vizeministerebene abgehalten.



Das südkoreanische Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass der Erste Vizeaußenminister Chang Ho-jin am Mittwoch mit Beamten der vier Länder sowie des Europäischen Auswärtigen Diensts in Präsenz und virtuell gesprochen habe.



Wie verlautete, hätten die Sitzungsteilnehmer über wichtige Angelegenheiten betreffend die Situation in der indopazifischen Region diskutiert und nach Möglichkeiten gesucht, wie die AP4 und die EU in dieser Region kooperieren können.



Sie verwiesen auf die Wichtigkeit der Kommunikation und Kooperation zwischen Ländern mit ähnlichen Positionen im indopazifischen Raum und in Europa, weil die Sicherheitslage in beiden Regionen miteinander verbunden sei. Sie sprachen über Maßnahmen, die künftig Synergieeffekte haben könnten.



Das Treffen zwischen den AP4 und der EU auf Vizeministerebene fand nach der ersten Sitzung im Januar zum zweiten Mal statt. Das wird als Teil der Entwicklung analysiert, dass die Verbindung zwischen Ländern in Europa und dem indopazifischen Raum in puncto Sicherheit betont wird. Die Staats- und Regierungschefs der AP4 waren zum letzten NATO-Gipfel eingeladen worden.