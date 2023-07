Nordkorea hält Militärparade zum Tag des Waffenstillstands im Koreakrieg ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zum 70. Jubiläum des Waffenstillstands im Koreakrieg am Dienstag eine Militärparade abgehalten.Nordkorea bezeichnet den Tag der Unterzeichnung des Waffenstillstands als "Tag des Siegs".Vor der Parade hatte es auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang eine Zeremonie gegeben.Früher hatten Militärparaden gewöhnlich am Morgen stattgefunden, seit Oktober 2020 werden solche Veranstaltungen am Abend oder in der Nacht durchgeführt.Es wird davon ausgegangen, dass auch Delegationen aus China und Russland der Veranstaltung am Dienstag beiwohnten.China hatte anlässlich des Jubiläums eine von Li Hongzhong angeführte Abordnung geschickt. Li ist Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas. Die russische Delegation wird von Verteidigungsminister Sergei Shoigu geleitet.Ob Machthaber Kim Jong-un eine Rede hielt und welche Waffen bei der Parade aufgefahren wurden, ist bislang nicht bekannt.