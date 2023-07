US-Verteidigungsminister lobt Bündnis mit Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat das Bündnis mit Südkorea gelobt.Die Allianz sei 70 Jahre nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags stärker denn je, sagte der Minister am Donnerstag in Washington anlässlich Jahrestags der Unterzeichnung.70 Jahre nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags im Koreakrieg (1950-53) und des gegenseitigen Verteidigungsvertrags kurze Zeit später würden beide Länder weiterhin nach dem Motto "Wir gehen zusammen" im Gleichklang handeln.Der Minister riet allen Amerikanern dazu, sich an die Kosten des Koreakriegs und die Tapferkeit derjenigen zu erinnern, die gegen böse Gegner, auf schwierigem Terrain und unter schonungslosen Umständen gekämpft hätten.Mehr als 36.000 US-Soldaten seien gefallen, neben Hunderttausenden mehr aus Südkorea und den Partnerländern, deren Soldaten für das UN-Kommando kämpften.Noch immer würden rund 7.000 US-Soldaten vermisst, die in dem Konflikt gekämpft hatten. Die USA hätten die feierliche Pflicht, nach Antworten für amerikanische Familien zu suchen, die ihre Liebsten noch immer vermissten, hieß es weiter.