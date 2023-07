Außenminister Südkoreas und Österreichs sprechen über Lieferkettenstabilität

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Park Jin und sein österreichischer Amtskollege Alexander Schallenberg haben sich geeinigt, für die Lieferkettenstabilität eng zusammenzuarbeiten.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag vereinbarten dies Park und Schallenberg bei ihrem Treffen am Donnerstag (Ortszeit) in Salzburg.Park bat seinen Kollegen um Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 in Busan.Park traf sich auch mit Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher und rief zur Unterstützung für die Expo-Bewerbung der südkoreanischen Stadt auf. Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ist das für das Internationale Büro für Ausstellungen (BIE) zuständige Ministerium in Österreich.Beim Treffen mit Kocher bat Park außerdem um Interesse der österreichischen Regierung, damit koreanische Unternehmen nicht aufgrund mehrerer geplanter Wirtschaftsgesetze der Europäischen Union diskriminiert werden.