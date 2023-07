Präsident Yoon besucht Jagalchi-Fischmarkt in Busan

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und First Lady Kim Keon-hee haben am Donnerstag den Jagalchi-Fisch- und Meeresfrüchtemarkt in Busan besucht.Yoon habe dort Händler ermutigt, die über sinkende Umsätze klagten, teilte sein Sprecher Lee Do-woon mit. Anschließend habe er mit Vertretern des Marktes zu Abend gegessen.Bei seinem zweiten Besuch auf dem Markt seit dem Amtsantritt im Mai letzten Jahres kaufte er Heilbutt, Jakobsmuscheln und Seeohren ein.Er habe sich die Klagen von Händlern angehört, wonach Gerüchte um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima und die geplante Verklappung von Kühlwasser im Meer Schwierigkeiten bereitet hätten. Die Öffentlichkeit sei weise und werde nicht beeinflusst, habe Yoon den Händlern gesagt.Der Präsident habe dem Minister für Ozeane und Fischerei Cho Seung-hwan aufgetragen, bis zum Jahresende gültige Rabatte für Fisch und Meeresfrüchte auf traditionellen Märkten durchzusetzen. Bislang hatte es von der Regierung veranlasste Preisermäßigungen nur zu wichtigen Feiertagen gegeben.