Reuters: Indien fordert Neuverhandlung der Freihandelsabkommen mit Japan und Südkorea

Photo : YONHAP News

Die indische Regierung hat Japan und Südkorea aufgefordert, ihre Freihandelsabkommen mit Indien neu zu verhandeln.Das teilte der indische Handelsminister Piyush Goyal am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Neu-Delhi mit, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Indien wolle die Freihandelspakte mit beiden Ländern ausgewogener und gerechter gestalten, begründete Goyal die Forderung.Indien habe seine Märkte für Japan und Korea geöffnet. Beide Länder hätten indische Exporte aber nicht zugelassen, argumentierte er.Der Minister fügte hinzu, dass Japans Ausfuhren nach Indien in den letzten über zehn Jahren seit dem FHA-Inkrafttreten um 200 Prozent zugelegt hätten.