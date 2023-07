Putin sendet Kim Jong-un Gratulationsbotschaft zum „Tag des Sieges“

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zum 70. Jubiläum des Waffenstillstands im Koreakrieg, der in Nordkorea als „Tag des Sieges“ bezeichnet wird, eine Gratulationsbotschaft gesendet.Das gab der Kreml bekannt.Putin habe darin erklärt, dass Nordkoreas Unterstützung für die russische militärische Spezialoperation und dessen Solidarität mit Russland das gemeinsame Interesse und die Entschlossenheit zeigten, um der Politik des Westens entgegenzutreten, meldeten die Nachrichtenagenturen Tass und Ria Novosti.Putin schrieb auch, dass die Armee der ehemaligen Sowjetunion einen bemerkenswerten Beitrag zur Niederlage des Feindes im Koreakrieg geleistet habe. Die historische Erfahrung der Kameradschaft stelle eine verlässliche Grundlage für die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern in Politik, Wirtschaft und Sicherheit dar.