Zeremonie in USA zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg

Photo : YONHAP News

Zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg hat eine Zeremonie am Donnerstag (Ortszeit) am Denkmal für Koreakriegsveteranen in Washington stattgefunden.Bei der von der Korean War Veterans Memorial Foundation (KWVMF) organisierten Veranstaltung waren etwa 300 Menschen anwesend, darunter Kriegsveteranen, Hinterbliebene und Vertreter von relevanten Organisationen Südkoreas und der USA. Auch Vertreter von Ländern, deren Truppen unter der UN-Flagge für Südkorea gekämpft hatten, waren gekommen.Südkorea wurde vom Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, und dem Chef der Behörde für Wehrbeschaffung, Eom Dong-hwan, vertreten.Cho bedankte sich in seiner Rede bei allen Veteranen des Koreakriegs und deren Familien. Ihr Dienst und ihre Opfer hätten den Beginn des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA ermöglicht, betonte er.Eom sagte, Südkorea habe sich trotz Schmerzen des Kriegs aufgerichtet und sei von einem Hilfeempfänger zu einem wirtschaftlichen und strategischen Partner der USA geworden. Dies hätte ohne Hilfe der Teilnehmerländer der UN-Truppen keinesfalls erreicht werden können. Südkorea werde die Gunst der 22 Teilnehmerländer niemals vergessen.