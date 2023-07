Flughafen Incheon führt Gesichtserkennung für schnelles Abflugverfahren ein

Photo : YONHAP News

Am Internationalen Flughafen Incheon wird erstmals in Südkorea ein Gesichtserkennungsdienst für das Abflugverfahren eingeführt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr und der Flughafenbetreiber kündigten an, am Freitagnachmittag eine Zeremonie für den Start des „Smartpass Service“ abzuhalten.Mittels hochmoderner Gesichtserkennungstechnologie können Reisende, die Daten zur Gesichtserkennung registrieren lassen haben, das Abflugverfahren zügig hinter sich bringen, ohne Reisepässe oder Bordkarten vorzeigen zu müssen.Der Dienst wird im Juli teilweise starten und ab April 2025 in vollem Umfang angeboten.