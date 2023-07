Nordkorea präsentiert bei Militärparade zum Waffenstillstandstag neue Drohnen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bei der Militärparade zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg am Donnerstag in Pjöngjang neue Drohnen und ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) präsentiert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass neu entwickelte und produzierte strategische Aufklärungsdrohnen und Mehrzweck-Angriffsdrohnen über dem Platz der Parade Demonstrationsflüge absolviert hätten.Diese Drohnen wurden bei einer Waffenschau in Pjöngjang erstmals vorgestellt, die Machthaber Kim Jong-un und der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Mittwoch gemeinsam besuchten. Sie ähneln in ihrer Form der US-amerikanischen Aufklärungsdrohne RQ-4 Global Hawk und der Angriffsdrohne MQ-9 Reaper.Bei der Parade wurden auch Interkontinentalraketen, darunter die neueste ICBM mit Feststoffantrieb Hwasong-18, aufgefahren.Nordkorea hatte bei der Militärparade zum 75. Gründungstag der Volksarmee am 8. Februar die Hwasong-18 erstmals vorgestellt. Bei der gestrigen Parade wurden außer den Drohnen offenbar keine weiteren neuen Waffen gezeigt.