Nordkoreas Wirtschaft schrumpfte 2022 schätzungsweise um 0,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Wirtschaft ist schätzungsweise das dritte Jahr in Folge geschrumpft.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank am Freitag wird geschätzt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent im Vorjahresvergleich zurückging.Das nominelle Bruttonationaleinkommen (BNE) des Landes im vergangenen Jahr wird auf 36,7 Billionen Won (28,7 Milliarden Dollar) geschätzt, was einem Sechzigstel des Niveaus Südkoreas entspricht.Das BNE pro Kopf belief sich auf 1,43 Millionen Won (rund 1.120 Dollar), was bei einem Dreißigstel des Niveaus Südkoreas liegt.Nordkoreas Außenhandel außer den innerkoreanischen Lieferungen erreichte letztes Jahr ein Volumen von 1,59 Milliarden Dollar und wuchs damit gegenüber dem Vorjahr um 122,3 Prozent.Die Ausfuhren legten um 94 Prozent im Vorjahresvergleich auf 160 Millionen Dollar zu. Die Einfuhren stiegen um 126 Prozent auf 1,43 Milliarden Dollar.