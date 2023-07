In Seoul wird 2025 Zweigstelle des Centre Pompidou eröffnet

Photo : YONHAP News

In Seoul wird eine Zweigstelle des Centre Pompidou, ein Museum für zeitgenössische Kunst in Paris, eröffnet.Die südkoreanische Unternehmensgruppe Hanwha teilte am Freitag mit, dass sie am Donnerstag mit dem Centre Pompidou den formellen Vertrag über die Gründung und den Betrieb des „Centre Pompidou Hanwha Seoul“ unterzeichnet habe.Die Zweigstelle des renommierten Museums wird im Nebengebäude des Wolkenkratzers 63 Square auf Yeouido errichtet. Nach dem Umbau des Gebäudes wird das Centre Pompidou Hanwha Seoul im Oktober 2025 eröffnet und für vier Jahre betrieben.Dort werden zweimal im Jahr Sonderausstellungen mit Meisterwerken der zeitgenössischen Kunst aus den Sammlungen des Centre Pompidou veranstaltet.