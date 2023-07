Präsident Yoon billigt Ernennung von Kim Young-ho zu Vereinigungsminister

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Ernennung von Kim Young-ho zum neuen Vereinigungsminister gebilligt.Das gab das Präsidialamt bekannt.Das Parlament hatte zuvor keinen Anhörungsbericht zu dem designierten Minister annehmen können.Unterdessen kündigte das Vereinigungsministerium eine Umorganisierung an, in deren Zuge die Zahl der Mitarbeiter um 80 verringert werden soll.Wie Vizevereinigungsminister Moon Seoung-hyun am Freitag bekannt gab, plane das Ressort, vier Organisationen zusammenzulegen, die für den innerkoreanischen Dialog, den Austausch und die Kooperation zuständig sind. Das sind das Büro für innerkoreanischen Austausch und Kooperation, das Büro für innerkoreanischen Dialog, die Direktion für politische Planung des innerkoreanischen Kooperationsbezirks und das Innerkoreanische Transitbüro.Die Situation, dass der innerkoreanische Dialog und Austausch nicht vorhanden seien, sei berücksichtigt worden, erklärte Moon. Man werde dafür sorgen, dass die Organisation bald wieder umgebildet werden könne, sollte es wieder eine Nachfrage nach innerkoreanischen Gesprächen geben.Nach weiteren Angaben will das Ministerium eine Abteilung neu gründen, die sich mit nach Nordkorea Entführten, dort Festgehaltenen und südkoreanischen Kriegsgefangenen befassen wird.