Hitzewelle fordert vermutlich zwölf Todesopfer

Photo : YONHAP News

Die Hitzewelle, die Südkorea heimsuchte, hat zu einer Reihe von hitzebedingten Unfällen geführt.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Sonntag wurden im Zeitraum vom 26. bis 28. Juli 178 Hitzepatienten gemeldet.Am Wochenende gab es zwölf Todesfälle, die hitzebedingt sind oder vermutlich auf Hitzeerkrankungen zurückzuführen sind. Sollten all diese Fälle in die Statistik aufgenommen werden, wird die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in diesem Sommer auf 15 steigen.Am Samstag starben allein in der Provinz Nord-Gyeongsang vier Menschen in ihren Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern bei der Feldarbeit inmitten der Hitze.In Städten kam es zu einer Reihe von Stromausfällen, die vermutlich auf eine Überlastung zurückzuführen sind, weil der Stromverbrauch aufgrund des Einsatzes von Klimaanlagen stark gestiegen ist.Die Wetterbehörde sagte voraus, dass es in den meisten Landesteilen für eine Weile weiter heiß sein werde. Die gefühlte Temperatur soll auf 33 bis 35 Grad steigen.