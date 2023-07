Neue Corona-Infektionswelle in Südkorea befürchtet

Photo : YONHAP News

Eine neue Covid-19-Infektionswelle in Südkorea wird befürchtet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle lag die Zahl der neuen Corona-Infektionen in der dritten Juli-Woche bei 253.825. Dies stellt im Vergleich zur Vorwoche eine über 30-prozentige Steigerung dar.Am 19. Juli wurden 47.029 Neuinfektionen bestätigt. Dies war seit rund sechs Monaten die größte Tagesinfektionszahl.Als Grund werden gelockerte Eindämmungsmaßnahmen vermutet. Die Isolationspflicht für die Corona-Infizierten wurde am 1. Juni zu einer Empfehlung gelockert. Die schon wesentlich gelockerte Maskenpflicht soll im August voraussichtlich vollständig abgeschafft werden.