Dreier-Gipfel mit USA und Japan am 18. August

Photo : YONHAP News

Ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan wird am 18. August in Camp David, dem Landsitz des US-amerikanischen Präsidenten, stattfinden.Das bestätigte das südkoreanische Präsidialamt am Samstag.Zum Dreier-Gipfel in den USA hatte US-Präsident Joe Biden Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Premierminister Fumio Kishida beim G-7-Gipfel im Mai in Hiroshima eingeladen.Wie Präsidialsprecher Lee Do-woon mitteilte, sollen unter anderem die Kooperation gegen Nordkoreas Atom- und Raketenbedrohung und die wirtschaftliche Sicherheit auf der Tagesordnung stehen.Es ist nach Bidens Amtsantritt das erste Mal, dass ein ausländischer Staats- bzw. Regierungschef zum Landsitz in Camp David nahe Washington eingeladen wird.Das südkoreanische Präsidialamt misst der Tatsache eine große Bedeutung bei, dass erstmals ein Dreier-Gipfel mit den USA und Japan nicht am Rande einer internationalen Veranstaltung, sondern separat abgehalten wird.