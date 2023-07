201 Importbeschränkungen für koreanische Produkte im ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Importbeschränkungen für koreanische Produkte hat im ersten Halbjahr bei 201 gelegen.Nach Angaben der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) am Samstag gelten mit Stand des ersten Halbjahres 2023 in 28 Ländern 201 Einfuhrbeschränkungen gegen Produkte aus Südkorea. Dazu zählen Antidumping- und Ausgleichszölle sowie Safeguard-Maßnahmen.Die meisten Beschränkungen beschlossen die USA. Dahinter folgen Indien, die Türkei, China, Kanada und Thailand.Nach Warengruppen betrachtet, entfällt mit 102 Fällen (50,7 Prozent) mehr als die Hälfte der Beschränkungen auf Stahl und Metall. Chemische Erzeugnisse folgen mit 35 Fällen, Kunststoffe und Gummi mit 23 Fällen und Textilien und Bekleidung mit 14 Fällen. Auf elektrische und elektronische Produkte entfallen acht Fälle, auf Maschinen drei und auf sonstiges 16.Die Zahl der durch China, Südkoreas größten Handelspartner, verhängten Einschränkungen blieb im ersten Halbjahr mit 14 Fällen auf demselben Niveau wie in der zweiten Hälfte letzten Jahres.