Chinas Präsident Xi schickt Brief an Nordkoreas Machthaber Kim

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat in einem persönlichen Brief an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Freundschaft zwischen beiden Ländern und die Beziehungsentwicklung hervorgehoben.Laut Berichten der chinesischen Zeitung „Remin Ribao“ und der Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag traf Li Hongzhong, Vizevorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, während seines Nordkorea-Besuchs letzte Woche Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang und übermittelte diesem ein Schreiben von Xi Jinping.Eine Delegation unter Lis Leitung war am 26. Juli anlässlich des 70. Jubiläums des Waffenstillstands im Koreakrieg nach Nordkorea gereist.Xi schrieb in dem Brief, dass die Chinesische Freiwilligenarmee des Volks vor 70 Jahren gemeinsam mit dem nordkoreanischen Volk und der Armee den großen Sieg gegen die USA errungen habe. Sie hätten eine große Kameradschaft durch Blut geschmiedet.Die chinesische Partei und die Regierung hätten unbeirrt die Position verfolgt, dass sie die chinesisch-nordkoreanischen Beziehungen schützen, festigen und weiterentwickeln würden, unabhängig davon, wie sich die internationale Lage ändere, hieß es.Kim äußerte seinen Dank für Xis Schreiben und betonte, dass er die traditionelle Freundschaft mit China weiter festigen werde.