Außenministertreffen zwischen Südkorea und Türkei

Photo : YONHAP News

Das Außenministertreffen zwischen Südkorea und der Türkei fand am Samstag (Ortszeit) in Ankara statt.Beide hätten vereinbart, ihre strategische Partnerschaft durch erfolgreiche Zusammenarbeit in Bereichen wie Verteidigung, Kernenergie und Infrastruktur zu stärken, sagte Außenminister Park Jin nach dem Gespräch mit seinem türkischen Amtskollege Hakan Fidan auf einer Pressekonferenz.Außerdem hätten sich beide Seiten darauf verständigt, den Austausch auf hoher Ebene weiter zu intensivieren.Am Vortag stattete Park Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Höflichkeitsbesuch ab. Dabei bat Erdogan ihn um einen Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol in der Türkei.Sie erörterten Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit im Rahmen der MIKTA, einer Fünf-Länder-Gruppe, an der beide Länder gemeinsam beteiligt sind, sowie im Rahmen der Vereinten Nationen und G20.Zum Krieg in der Ukraine seien sich die beiden Länder über die Wichtigkeit der Beendigung des Krieges und der Wiederherstellung des Friedens einig gewesen.Park befindet sich derzeit auf einer Europareise, die am 26. Juli mit Österreich begann. Am 31. Juli trifft sich er mit dem italienischen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Antonio Tajani.