Opfer der Zwangsarbeit während japanischer Kolonialherrschaft gestorben

Photo : YONHAP News

​Kim Jae-rim, ein koreanisches Opfer der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft, ist am Sonntag an Altersschwäche gestorben.Sie wurde 93 Jahre alt.Nach Angaben einer Bürgerorganisation zur Unterstützung früherer Zwangsarbeiter am Sonntag wurde Kim im Mai 1944 zur Arbeit in einem Flugzeugbauwerk von Mitsubishi Heavy Industries im japanischen Nagoya mobilisiert, zwei Monate nach dem Grundschulabschluss in der Provinz Süd-Jeolla.Sie wurde mit dem falschen Versprechen, sie könne in Japan zur Schule gehen, zur Arbeit für das japanische Unternehmen überredet.Kim sagte später, dass sie nicht vergessen könne, was damals passiert sei. Sie könne nicht verstehen, wie man Kinder solche Arbeiten habe verrichten lassen und warum man sich bisher nicht entschuldigte.Kim reichte im Februar 2014 gemeinsam mit anderen Opfern eine Entschädigungsklage gegen Mitsubishi ein. Das Obergericht Gwangju urteilte im Dezember 2018, dass das Unternehmen Kim 100 Millionen Won Entschädigung zahlen müsse. Der Fall ist jedoch beim Obersten Gerichtshof anhängig, weil Mitsubishi gegen das Urteil Revision eingelegt hatte.Kim hat einen Sohn und eine Tochter hinterlassen. Sie wird auf dem Nationalfriedhof in Seoul bestattet.