Südkorea plant Probebeschäftigung von 100 ausländischen Haushaltshilfen

Photo : YONHAP News

Etwa 100 ausländische Haushaltshilfen werden in der zweiten Hälfte dieses Jahres nach Südkorea kommen.Mögliche Nutznießer sind Doppelverdiener, Alleinerziehende und Schwangere sowie Wöchnerinnen in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern in Seoul. Südkorea will die entsprechenden Arbeitskräfte zunächst von den Philippinen aufnehmen, die über ein Zertifizierungssystem für Haushaltsangestellte verfügen.Entsprechende Pläne für ein Pilotprojekt zur Beschäftigung von ausländischen Haushaltsangestellten präsentierte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Montag.Hinsichtlich der Qualifikationsanforderungen würden Erfahrung, Wissen, Sprachkenntnisse und Vorstrafen vorab überprüft, hieß es.Es wird ein Zertifikat oder eine gleichwertige Ausbildung im Bereich der Hausarbeit verlangt. Ein Vorstellungsgespräch in Koreanisch und Englisch muss bestanden werden. Wer vorbestraft ist, wird von der Auswahl ausgeschlossen.Vor und nach der Einreise nach Südkorea werden die ausländischen Haushaltshilfen über die koreanische Sprache und Kultur, das Arbeitsrecht, Techniken hinsichtlich der Hausarbeit und Kinderbetreuung sowie den Umgang in Notfällen unterrichtet.Ihre Dienste werden sowohl die Hausarbeit als auch die Kinderbetreuung umfassen. Sie dürfen lediglich zur Arbeit pendeln und nicht bei den Arbeitgebern leben.Für die ausländischen Hausangestellten gelten wie für Inländer das Arbeitsstandardgesetz und der gesetzliche Mindestlohn.Ihre Unterkunft muss von den Dienstanbietern bereitgestellt und von den Hausangestellten selbst bezahlt werden.Die Regierung will im dritten Halbjahr den Plan vom Ausschuss für Politik für ausländische Arbeitskräfte verabschieden lassen und in Kraft setzen.