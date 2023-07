Südkorea und VAE halten hochrangige Konsultation über Nuklearkooperation ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihre hochrangige Konsultation über die nukleare Kooperation erstmals seit vier Jahren in Präsenz abgehalten.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass die Zweite Vizeaußenministerin Oh Young-ju und der Minister für Energie und Infrastruktur der VAE, Suhail Al Mazrouei, am Freitag in Seoul zur Beratung zusammengekommen seien.Beide Seiten betonten dabei, dass die Staatschefs beider Länder beim VAE-Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol im Januar vereinbart hätten, ihre spezielle strategische Partnerschaft auf ein höheres Niveau zu entwickeln.Sie überprüften die Ergebnisse und den Stand der Kooperation in den letzten zwölf Monaten in den drei Bereichen, dem Bau von Atomkraftwerken, der Forschung und Entwicklung bei Atomenergie und Regulierungen für die Sicherheit der Kernenergie sowie der nuklearen Sicherheit. Sie diskutierten über neue Kooperationsprojekte.Dem Außenministerium zufolge stellten beide Seiten fünf neue mögliche Aufgaben in der Forschung und Entwicklung fest, darunter Technologie für neue fortgeschrittene Reaktoren und kleine modulare Reaktoren, und prüften diese auf die Umsetzbarkeit.