Südkorea und USA halten gemeinsame Anti-U-Boot-Übung ab

Südkorea und die USA haben am Samstag eine gemeinsame Anti-U-Boot-Übung abgehalten, um sich auf mögliche Infiltrationen nordkoreanischer U-Boote vorzubereiten.Nach Angaben der südkoreanischen Marine am Samstag kam das atomgetriebene US-U-Boot (SSN) USS Annapolis bei der Übung in südlichen Gewässern der Insel Jeju zum Einsatz. Aus Südkorea wurden der Aegis-Zerstörer ROKS Yulgok Yi I und das U-Boot der Jang Bogo-Klasse ROKS Yi Sun-sin mobilisiert.Die USS Annapolis war am 24. Juli auf dem Marinestützpunkt auf Jeju eingetroffen. Das atomgetriebene U-Boot wird in erster Linie für die Bekämpfung von Schiffen und U-Booten eingesetzt und ist das 49. U-Boot der Los-Angeles-Klasse. Bisher wurden 62 U-Boote dieser Klasse gebaut.Im Mittelpunkt der Übung stand die Beherrschung des Reaktionsverfahrens wie das Aufspüren, Verfolgen und Identifizieren eines simulierten nordkoreanischen U-Boots.