Seoul verurteilt Militärparade in Nordkorea zum Jahrestag des Waffenstillstands

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die jüngste Militärparade in Nordkorea als groß angelegte „Machtdemonstration“ verurteilt.Man verurteile Nordkorea dafür, in letzter Zeit hintereinander ballistische Raketen abgefeuert und eine groß angelegte Machtdemonstration durchgeführt zu haben, ohne sich um den Lebensunterhalt der Einwohner zu kümmern, sagte ein Sprecher des Vereinigungsministeriums heute in Seoul.Nordkorea sollte die Entwicklung von Atomwaffen und seine militärischen Provokationen jetzt einstellen und den richtigen Weg für eine atomwaffenfreie, friedliche und wohlhabende koreanische Halbinsel beschreiten, forderte er.Nordkorea hatte am 27. Juli zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg, den es als „Tag des Sieges“ begeht, eine Militärparade abgehalten und dabei zum ersten Mal neue Aufklärungs- und Angriffsdrohnen präsentiert. Auch wurden ballistische Interkontinentalraketen Hwasong-17 und Hwasong-18 aufgefahren.