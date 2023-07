Innenminister kontrolliert Sicherheit an Veranstaltungsort für World Scout Jamboree

Photo : KBS News

Der Minister für Inneres und Sicherheit, Lee Sang-min, hat am Samstag das Gelände in Saemangeum in der Provinz Nord-Jeolla besucht, wo das World Scout Jamboree 2023 stattfinden wird.Er nahm den Stand der Vorbereitungen und die Sicherheitsmaßnahmen unter die Lupe.Das Organisationskomitee hatte im Februar die Gleichstellungsministerin, den Innenminister und den Kulturminister zu den Co-Vorsitzenden gewählt.Bei der Besichtigung richtete Lee das Augenmerk unter anderem auf eine Pumpstation und Entwässerungsgräben zur Verhinderung von Überschwemmungen auf den Campingplätzen und auf Anlagen, in denen Teilnehmer der Hitze entkommen können.Der Minister suchte auch den großen Versammlungsraum auf, wo wichtige Veranstaltungen wie die Eröffnungsfeier und ein K-Pop-Konzert ausgetragen werden, und kontrollierte Pläne zum Crowd-Management.Das World Scout Jamboree findet vom 1. bis 12. August in Saemangeum im Landkreis Buan statt. Dazu werden rund 43.000 Jugendliche aus 153 Ländern erwartet.