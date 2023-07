Bericht: Nordkoreanische Hackergruppe stiehlt estländischer Kryptofirma 37 Millionen Dollar

Photo : KBS News

Eine nordkoreanische Hackerorganisation hat einem Mmedienbericht zufolge offenbar ein ausländisches Kryptowährungsunternehmen bestohlen.Laut einem Bericht des US-Auslandssenders Voice of America am Sonntag gab das estländische Kryptounternehmen CoinsPaid auf seiner Website bekannt, dass es am 22. Juli einem Hackerangriff ausgesetzt gewesen sei, der zu einem Diebstahl von 37,3 Millionen Dollar geführt habe.Die Firma vermutet, dass die Lazarus Group, eine der mächtigsten Hackerorganisationen, dafür verantwortlich sei, hieß es.In letzter Zeit gab es eine Reihe von nordkoreanischen Hackerangriffen auf Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie, einschließlich Kryptowährungen.Anfang letzten Monats wurde Atomic Wallet, ein estländisches Kryptowährungs-Wallet, Opfer eines Hackerangriffs der Lazarus Group, und erlitt einen Schaden von mehr als 100 Milliarden Won. Zudem wird Nordkorea hinter dem jüngsten Hack auf das US-amerikanische IT-Unternehmen JumpCloud vermutet.