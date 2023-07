Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird vom 2. bis 8. August in Urlaub sein.Das teilte das Präsidialamt am Montag mit.Laut einem Beamten des Präsidialamtes wird Yoon auf der Insel Jeodo seinen Sommerurlaub verbringen.Auf Jeodo in Geoje befindet sich der Präsidenten-Landsitz „Cheonghaedae“.Yoon könnte nach Bedarf auch während der Ferien offizielle Termine absolvieren, hieß es weiter.