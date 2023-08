Landministerium veröffentlicht Liste von Apartment-Anlagen mit Problemen bei Flachdeckenkonstruktionen

Photo : YONHAP News

Das Landministerium hat eine Liste von 15 Apartment-Anlagen veröffentlicht, deren Tiefgaragen in Flachdeckenbauweise keine ausreichende oder gar keine Bewehrung aufweisen.Minister Won Hee-ryong und der Chef des für den Bau der Anlagen verantwortlichen staatlichen Unternehmens Korea Land and Housing Corporation (LH), Lee Han-jun, gaben die Ergebnisse einer entsprechenden Untersuchung am Montag in Seoul bekannt.Fünf der Apartment-Komplexe sind bereits bewohnt. Dies betrifft Wohnanlagen in Paju und Namyangju in der Gyeonggi-Provinz sowie Eumseong, Gongju und Asan in den Chungcheong-Provinzen.Die Bewohner würden zurzeit in andere Apartment-Komplexe umziehen, darunter eine Neustadt in der Provinz Süd-Chungcheong sowie in Suseo und Suwon.Won erläuterte, dass in einigen Apartment-Komplexen Bewehrungsstäbe in den Stützen nicht im Entwurf eingeplant worden seien. In anderen Fällen sei Betonstahl nicht gemäß den Bauplänen verbaut worden.Der Minister verprach, dass zügig Ergänzungen vorgenommen würden, um die Integrität der Flachdeckenstrukturen sicherzustellen. Die Regierung wolle außerdem Apartments mit diesem Bodensystem untersuchen, die von privaten Bauunternehmen gebaut worden seien, hieß es weiter.