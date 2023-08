Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Juli den zweiten Monat in Folge einen Überschuss in der Handelsbilanz erzielt.Nach Angaben des Handelsministeriums am Dienstag wurde im Juli ein Überschuss von 1,63 Milliarden Dollar verbucht.Die Ausfuhren schrumpften im Juli um 16,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Einfuhren sackten um 25,4 Prozent ab.Beim monatlichen Exportvolumen wurde damit den zehnten Monat in Folge ein Rückgang gegenüber demselben Vorjahreszeitraum verzeichnet.